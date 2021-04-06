Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manavgat ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın üç kişi tutuklandı.

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Manavgat ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın üç kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Yayla Mahallesi'nde iki çocuğuyla yaşayan ve yaşlı babasına bakan H. A'yı telefonla arayan şüpheliler, terör örgütlerinin banka kayıtlarıyla oynadığı iddiasında bulundu. Bu nedenle de H.A'nın banka hesabındaki parasını, güvence altına alma bahanesiyle başsavcının katibi olarak tanıttıkları M.A'nın hesabına transfer etmesi istendi.

Hesabındaki 40 bin lirayı şüphelilerin hesabına gönderen H.A, babasının hesabındaki paralar da istenince dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A. ile M.B. ve kız kardeşi D.Ö'yü İzmir'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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