Antalya'da "tarım ve iklim etkileşimi" toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da "tarım ve iklim etkileşimi" toplantısı

14.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:22
Antalya'da

Antalya Tarım Konseyince "tarım ve iklim etkileşimi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Antalya Tarım Konseyince "tarım ve iklim etkileşimi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Konseyin dönem başkanlığını yapan Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamasına göre, tarım yazarı Galip Umut Özdil moderatörlüğünde çevrim içi yapılan toplantıda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, 2100 yılına kadarki durumu gösteren modelleme çalışmalarından söz etti.

Sıcaklıkların artmasının ve yağışların azalmasının öngörüldüğüne işaret eden Şaylan, "Kuraklık başımızın belası olarak karşımızda duruyor." ifadesini kullandı.

Şaylan, iklimle ilgili de bilim kurulu oluşturulmasını önerdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal da iklim değişikliğinin sadece canlı yaşamını değil, ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirtti.

"İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmalıyız"

İklim değişikliğinin birçok ülkenin politikalarında yer aldığını aktaran Dellal, "İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmalıyız. Bizim de bu konuda politika değişikliği yapmamız lazım. Sürdürülebilir ve çevre dostu tarımsal üretime geçmeliyiz. Bunları değerlendirerek Türkiye tarımda yeni bir hamle yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ülke genelinde 4 bin 850 çiftçiye "İklim değişikliğini hissediyor musunuz?" sorusunu yönelttiklerini anlatan Dellal, çiftçilerin ortalama yüzde 87'sinin iklim değişikliğini hissettiğini söylediğini, bu oranın Antalya'da yüzde 91 olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Büyüktaş da tarımsal sulamada tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca ise sıcaklığın artmasıyla çiftçinin daha çok zararlıyla mücadele etmek zorunda kalacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Meral Akşener Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Demet Özdemir Emina Jahovic Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da "tarım ve iklim etkileşimi" toplantısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 13:25:17. #1.16#
title