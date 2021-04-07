Servisçiler kaçak çalışan araçların daha fazla denetlenmesini istedi

Antalya'da bir grup servisçi, basın açıklaması yaparak kentteki kaçak çalışan servis araçlarının daha fazla denetlenmesini istedi.

Antalya'da bir grup servisçi, basın açıklaması yaparak kentteki kaçak çalışan servis araçlarının daha fazla denetlenmesini istedi.

Çok sayıda servis esnafı Serik ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki boş arazide bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Alanya Servis Esnafları Dernek Başkanı Hasan Lök, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 14 aydır çalışamadıklarını, son günlerde ise artan korsan servisler yüzünden maddi sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Denetimlerin arttırılması gerektiğini ifade eden Lök, şunları kaydetti:

"Korsan servislerle mücadele ediyoruz. Pandemiden dolayı meslektaşlarımız iş yapamıyor. Bizim herhangi bir kurumdan işsizlik maaşı, askıda ödenek gibi bir desteğimiz yok. Sadece devlet bize 3 bin lira ödeme yaptı. Zaten bu para esnafın cebine girmeden trafik sigortası bandrol gibi masraflara gitti. Birçok meslektaşımız kirada oturuyor. 14 aydır çalışmadığımız için evini satanlar ve kiraya çıkan arkadaşlarımız var."

Serik Öğrenci Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Rasim Akçehre ise yasal olarak öğrenci ve personel taşımak için C plakası aldıklarını ancak korsan servisler yüzünden işlerini yapamadıklarını iddia etti.

Akçehre, ilçede korsan servislere yönelik denetimlerin artması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca