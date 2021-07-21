Antalya'da safari turu yapan aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Antalya'da safari turu yapan aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Antalya'da safari turu yapan aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin olduğu safari cipinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin olduğu safari cipinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

M.M.D'nin kullandığı 07 AFM 166 plakalı cip, safari turu sırasında Akçatı Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu kaza yerinde öldü, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da safari turu yapan aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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