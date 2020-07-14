Antalya'da polisleri yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Antalya'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren şüpheli Mehmet Fatih Ö, ambulansla adliyeye getirildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, tedavisinin sürdüğü hastaneye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaşmıştı. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 8 Temmuz'da pansiyondan çıkarken durdurmaya çalıştığı şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralanmıştı.

Kaçmaya çalışan zanlı, silahla bacağından vurularak yakalanmıştı.

Kaynak: AA