Antalya'da motosiklet ve para çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
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Antalya'da motosiklet ve para çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

Antalya'da motosiklet ve para çaldıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

21.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:44
Antalya'da motosiklet ve para çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

'da motosiklet ve para çaldıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekiplerince, ilçesi Karatepe Mahallesi'nde motosiklet ile bir kişinin evinden 770 liranın çalışmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgedeki plaka tanıma sistem kayıtları ile özel güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde çalıntı motosikletle yakalandı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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