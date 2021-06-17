Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Antalya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 4 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Antalya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 4 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ve Korkuteli ilçelerinde 4 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlatıldı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince, yapılan incelemeler sonucunda çalıntı motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri M.C.A. ve S.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız