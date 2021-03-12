Antalya'da klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
12.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:58
Antalya'da evlerden klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'da evlerden klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bazı evlerden klima hırsızlığı meydana geldiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin yabancı uyruklu Z.B olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam