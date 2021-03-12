Antalya'da klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalya'da klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

12.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:58
Antalya'da klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da evlerden klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da evlerden klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bazı evlerden klima hırsızlığı meydana geldiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin yabancı uyruklu Z.B olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çorum Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:58:50. #1.14#
title