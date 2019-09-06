Antalya'da denize giren kişi boğuldu

06.09.2019 22:16

Antalya'nın Alanya ilçesinde Çekya vatandaşı turist denizde boğuldu.

Konaklı Mahallesi'ndeki sahilde, 81 yaşındaki Vojtech Marek serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkan Marek'i vatandaşlar kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Marek, burada hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Marek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA