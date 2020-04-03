Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Antalya, Kepez, kavga, 3. Sayfa

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü Antalya'da çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

03.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:44
Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'da çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İşletme sahibi olan Tuncay T. ile Volkan Işık arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine, Tuncay T. Volkan Işık'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekibi, yapılan ilk müdahalenin ardından Işık'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, Volkan Işık'ın geçtiğimiz günlerde 50 bin TL değerindeki çalınan ayakkabılarının, bir başka iş yerinde satıldığını görünce ikili arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri Tuncay T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Işık'ın cenazesi de yapılan otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA

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Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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