Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı
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Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı

07.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:12
Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu bölge karantinaya alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu bölge karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Haskızılören Mahallesi Çürük mevkisindeki 15 evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Mahalle muhtarı Eyüp Beşbaş, birkaç kişide Kovid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldığını söyledi.

Testlerin sonucunda pozitif vakaların belirlendiğini aktaran Beşbaş, filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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