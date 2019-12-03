Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi
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Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi

Anne ile yavru fokun oyun keyfiANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

03.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:19
Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi

ile yavru fokun oyun keyfi

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru foku görüntülendi.

Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi
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