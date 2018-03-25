Ankara-Sivas YHT Projesi'nin İlk Ray Serim Töreni Gerçekleşti

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin ilk ray serim töreni Yozgat Yerköy'de gerçekleşti. Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin toplam uzunluğunun 405 kilometre olduğunu ifade ederken, "Seyahat süreleri Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 2,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek. Yozgat'tan Ankara'ya biz 5 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat'tan İstanbul'a 4,5 saatte gidilecek" dedi.

YOZGAT'A HAVALİMANI

Yozgat havalimanının ihlale süreçlerinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını aktaran Arslan, "Bugünlerde inşallah başlıyoruz, kısa sürede Yozgatlı buradan ister İstanbul'a ister İzmir'e isterse de yurt dışına uçabilecek" müjdesini verdi.