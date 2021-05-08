Ankara'da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını
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Ankara'da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını

Ankara'da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde uyuşturucu yetiştiriciliği yapıldığı ihbarı alan polisler, eve yaptıkları baskında uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ile çok sayıda silah ele geçirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde uyuşturucu yetiştiriciliği yapıldığı ihbarı alan polisler, eve yaptıkları baskında uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ile çok sayıda silah ele geçirdi. Suçu üstlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında İleri Mahallesi'nde bir adreste esrar yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine evin önünde gerekli tertibat alınarak beklemeye başlayan ekipler, eve yaptıkları baskında;

16 kök esrar bitkisi, 30 gram kenevir tohumu, 2 adet bitki yetiştirme lambası, 1 adet bitki kurutucusu, 1 adet reflektör, 1 adet nem ölçer, 1 adet luger compact ibareli ruhsatsız silah ve şarjöre basılı 5 fişek, 1 adet stor marka ruhsatsız silah ve şarjöre basılı 5 fişek, 1 adet automatic pistol ibareli ruhsatsız silah ve boş şarjör, 1 adet zoraki mod ibareli namlusu bulunmayan ruhsatsız silah, 1 adet seri numarası silinmiş pompalı tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan kurma tüfek ele geçirdi. Baskın sırasında evde bulunan Ahmet D. isimli şüpheli gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinde uyuşturucu madde ve silahların kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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