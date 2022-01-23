Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydıANKARA'da dün gün boyu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı.

ANKARA (DHA) - Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı

ANKARA'da dün gün boyu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 bin 400 personel karla mücadele çalışmasını sürdürürken, kayak takımı ile dışarıya çıkan bir kişi, mahalle arasında yokuş aşağı kayak yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Başkent kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürdü. Belediyeye bağlı araçlar yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte kentte ilginç görüntüler de oluştu. Çankaya Birlik Mahallesi'nde bir kişi kayak takımı ile dışarı çıktı. Mahalle arasında yokuş aşağı kayan kişi görenlerin dikkatini çekti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan kente kar yağışı aralıkla devam ediyor.