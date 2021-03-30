Ankara'da FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan...
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Ankara'da FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan...

Ankara'da FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Ankara'da FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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