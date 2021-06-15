Ankara'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, devriye ekipleri şüphelendikleri kamyonete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan kamyonet sürücüsü kısa süreli takip sonucu yakalandı.
Durdurulan araçta çok sayıda çalıntı ev eşyası olduğu tespit edildi.
Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla eşyalar sahiplerine iade edilirken, dört ayrı hırsızlık suçu aydınlatıldı.
Kamyonet sürücüsü O.Ç'ye 2 bin 698 lira idari trafik para cezası uygulandı, ayrıca hakkında adli işlemlere başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir