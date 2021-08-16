Ankara'da 8 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da, jandarmanın yaptığı uygulamada, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA'da, jandarmanın yaptığı uygulamada, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bala ilçesinde kaçak göçmen hareketliliği olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Hanburun Mahallesi'ndeki yol kenarlarında ve dere yataklarında yapılan çalışma sonucu ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri taşıdığı tespit edilen E.C.D.'ye de cezai işlem uygulandı.Gölbaşı ilçesindeki Oğulbey yol kontrol noktasında yapılan kontrolde de taksi içinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı