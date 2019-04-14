Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Arbede

Mansur Yavaş'ın başkanlığında toplanan Ankara Büyükşehir Belediye meclisinde arbede yaşandı. Konuşmasını yarıda keserek kürsüyü terk eden Mansur Yavaş, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri arasında çıkan arbedeyi araya girerek önlemeye çalıştı.

Meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini, yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiyelerin gerçekleşeceğini belirterek, "Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız." dedi.

Yavaş'ın 13 Nisan'da yapılan ilk toplantının tutanağını belediye meclis üyelerinin onayına sunması üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık söz aldı.

Altunışık, AK Parti ve MHP gruplarının, "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedilmesini gerekçe göstererek tutanağın oylanmasına karşı çıktı.

Yavaş'ın dünkü konuşmasında "birlik ve beraberlikten" söz ettiğini anımsatan Altunışık, tekliflerinin oylanmamasının "görevi kötüye kullanmaya" gireceğini söyledi.

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine Mansur Yavaş'tan tepki

Mazbatayı alan Mansur Yavaş: Bundan sonra adalet ve liyakat ön planda olacak

Mansur Yavaş: Zarar eden şirketlerin yöneticilerinin görevine devamını istiyorsunuz

Mansur Yavaş da tutanakta maddi bir hata varsa düzeltebileceklerini belirterek, "Siz şöyle bir önerge de verebilirsiniz, 'Bundan sonra Mansur Yavaş idare etmesin çoğunluk var' diyebilirsiniz. Zarar eden şirketlerin yöneticilerinin görevine devamını istiyorsunuz. Belediye başkanının temsiliyet yetkisini kimse alamaz, bunu bana Ankara halkı vermiştir." dedi.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinden itirazların yükselmesi üzerine Yavaş, toplantıya ara verdi. Yavaş, salondan ayrılırken bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma ve arbede yaşandı.

'Bu bir yetki gasbıdır'

Aradan sonra parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Mansur Yavaş, meclis iradesine saygılı olduklarının altını çizdi. Belediye şirketlerinin yönetimiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanının kanununda temsil yetkisi olduğunu belirten Yavaş, "Temsil yetkisi benim elimden alınıp üç meclis üyesine verilmek isteniyor, bu bir yetki gasbı." dedi.

Önergeyle temsil yetkisine müdahale edilmek istendiğini dile getiren Yavaş, önergeyi reddederek belediye başkanlık makamını koruduğunu kaydetti. Mal kaçırmadıklarını, belediyeye çökmek gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinden beri atama yapmadığını, bir tane bile işçi çıkarmadığını ifade etti.

Toplantıda söz alan AK Parti Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Keçiören Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, Yavaş'ın seçim öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Öğrenci evi statüsünde olan yerler için ilk meclis toplantısında yüzde 50 indirim uygulayacağız" dediğini anımsatarak, bunun yerine ilk meclis toplantısında danışman ücretlerinin yer almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Konuşmaların ardından dünkü toplantıya ilişkin tutanak metni oy çokluğuyla kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle