Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti
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Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti

Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ anayolunda hareketsiz olarak yerde yatan ve baygınlık geçirdiği öğrenilen yabancı uyruklu şahsın imdadına vatandaşlar ve jandarma ekipleri yetişti.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ anayolunda hareketsiz olarak yerde yatan ve baygınlık geçirdiği öğrenilen yabancı uyruklu şahsın imdadına vatandaşlar ve jandarma ekipleri yetişti.

Olay, Elazığ-Bingöl karayolu 20.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde karayolunun kenarında işletmesi bulunan Tekin Güleç, yolda hareketsiz duran bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine Güleç, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek, hareketsiz bir şekilde yerde yatan şahsın yabancı uyruklu olduğunu ve sıcaklardan baygınlık geçirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sabahın erken saatinde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi gördüğünü ifade eden Tekin Güleç, "Sabah saatlerinde lokantamın temizliğini yaparken, yol da arabaların durduğunu fark ettim. Baktım ki yol kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını gördüm. Baygınlık geçirmişti, su ve yemek verdim. Üstünde elbisesi yoktu, elbise verdim. Jandarma olay yerine geldi ve sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne götürüldü" dedi. - ELAZIĞ

Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti
Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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