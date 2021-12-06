Anadolu Üniversitesi'nde Kore yemeği yapım atölyeleri büyük ilgi gördü

Anadolu Üniversitesi ve Kore Gıda Tanıtım Enstitüsü'nün (KFPI) iş birliği ile ikincisi düzenlenen "Kore Mutfağı Uzmanlık Eğitimi Projesi" kapsamında Kore yemeği atölyeleri, Turizm Fakültesi uygulama mutfağında düzenlendi. Anadolu Üniversitesi akademik personelinin ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanı Ar. Gör. Dr. Sema Ekincek'in koordinatörlüğünde ve Dr. Filiz Çiçek'in eğitmenliğinde yapılan "Bulgogi" ve "Haemul jeon" atölyeleri, katılımcılara Kore mutfağına ait yemeklerin inceliklerini öğrenme imkanı sundu.

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