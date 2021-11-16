Anadolu Otoyolu'nda takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul yönüne giden Hasan Bilgen idaresindeki 34 PHH 16 plakalı hafif ticari araç, Bolu Batı Gişeleri'ne yaklaşık 5 kilometre kala bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada araçta bulunan, sürücü Hasan Bilgen'in oğlu Mehmet Bilgen ile annesi Necla Bilgen yaralandı. Sürücü Hasan Bilgen ile ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre İstanbul istikametine kontrollü sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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