Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım yarı final maçı ne zaman? Türkiye - İrlanda maçı ne zaman? - Haberler
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Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım yarı final maçı ne zaman? Türkiye - İrlanda maçı ne zaman?

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Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım yarı final maçı ne zaman? Türkiye - İrlanda maçı ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı final maçında bugün Rusya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye Ampute Milli takımı ile ilgili detaylar merak edilmekte. Peki, Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım maçı ne zaman? Ampute Milli Takım yarı final maçı ne zaman? Türkiye - Rusya maçı ne zaman?

Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ikinci mücadelesinde 4-0 ile İrlanda'yı deviren Ampute Milli Takım Yarı finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Rusya ile karşı karşıya gelecek olan Ampute Milli Takımı'nın büyük mücadelesi öncesi detaylar merak edilmekte. Vatandaşlar konu ile ilgili en çok "Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım maçı ne zaman? Ampute Milli Takım maç saat?"

AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynayacağı müsabaka 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ile TRT 2 Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, Yarı Final mücadelesini kazanması halinde 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 21.00'de Final Mücadelesi verecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye - İrlanda maçı ne zaman?

Ampute Milli Futbol Takımı kadrosu

Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Fatih Şentürk, Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlikspor), İsmail Korkmaz, Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Okan Şahiner (T Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım yarı final maçı ne zaman? Türkiye - İrlanda maçı ne zaman?

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Haber: Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım yarı final maçı ne zaman? Türkiye - İrlanda maçı ne zaman? - Haberler
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