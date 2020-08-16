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Amik Ovası'nda ekim alanı genişleyen kırmızı biberde hasat dönemi

Doğu Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, özellikle salça ve baharat yapımında kullanılan kırmızı biberde hasat başladı.

16.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:49

Doğu Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, özellikle salça ve baharat yapımında kullanılan kırmızı biberde hasat başladı.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürünün yetiştirildiği Hatay'da, 2019'da yaklaşık 21 bin dekarda ekilen kırmızı biberin bu yıl üretim alanı genişledi.

Bu yıl yaklaşık 28 bin dekarda üretilen kırmızı biberden, 80 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Kendine özgü aroması ve kalitesiyle özellikle Güneydoğu illerindeki tüccarların tercih ettiği kırmızı biber, sabahın erken saatlerinde özellikle kadınlar tarafından toplanıp özenle istiflendikten sonra tarlada kilogramı 1-1,5 liradan satılıyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine, kırmızı biberde başlayan hasat döneminin tüm üreticilere bereket getirmesini temenni etti.

Kırmızı biber üretiminin bölgede gün geçtikçe önem kazandığını belirten Okay, şunları söyledi:

"Özellikle biber salçası fabrikalarının ve ekim alanlarının artmasıyla kırmızı biber ekonomik değer anlamında ilimizin önemli ürünlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bu yıl, geçen seneye oranla pamuğun 'para etmemesinden' kaynaklı çiftçilerimiz de kırmızı biber ekimine yöneldi ve ekim alanında ciddi bir artış oldu. Tabii sıkıntılar da var, ekim sahası arttıkça ürün fiyatlarında da düşüş oluyor. Bu pandemideki süreçten dolayı da tüketimin artacağı yerlerin kapalı olması ister istemez piyasada bir frenleme vazifesi görüyor. Bu da fiyatlara ciddi şekilde yansıyor. Geçen yıl ile bu senenin rekoltesi arasında dönüm bazlı çok büyük farklar yok, geçen sene sezon çok iyi geçmişti, bu sene de verim yönünden çok iyi geçiyor."

Okay, Hatay'da yetişen kırmızı biberin bir marka haline gelmek üzere olduğunu vurgulayarak, "Bu ürünün gittikçe değer kazanması bizim için çok önemli, zaten şu anda bütün Türkiye piyasasına biber, ağırlıklı olarak Hatay'dan gidiyor." diye konuştu.

Üreticiler verimden memnun

Kentte yaklaşık 30 dönümlük arazisinde kırmızı biber eken çiftçi Mehmet Aydın, bu sene verimin iyi olduğunu ancak fiyatta düşüş yaşandığını dile getirdi. Aydın, "Bu sene kırmızı biber çok ekildi, bunun da fiyatlara yansıması oldu. Geçen seneki fiyatlar daha iyiydi." dedi.

Üretici Bahri Karagül de bu yıl 15 dönümde kırmızı biber ektiğini, verimden memnun olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 100 dönümde kırmızı biber eken Suphi İnanç ise verimin iyi, fiyatların düşük olduğunu anlattı.

"Bu sene Hatay'ın yüzde 80'inde biber ekimi var. Her sene pamuk ekiyorduk ama herkes bibere döndü." ifadesini kullanan İnanç, ürünlerini tüccarlara sattığını, bölgede yetişen biberlerin çok doğal ve kaliteli olduğunu söyledi.

İnanç, şöyle devam etti:

"Hatay'da yetişen kırmızı biber özellikle salça ve pul biber yapımında kullanılıyor. Kahramanmaraş'tan, Adana'dan, Gaziantep'ten ürünlerimizi almaya geliyorlar. Ürünün tarlada kalma gibi bir durumu olmuyor. Fiyat düşük de olsa ürünlerimiz her zaman alıcı buluyor."

Amik Ovası'nda ekim alanı genişleyen kırmızı biberde hasat dönemi

Kaynak: AA

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