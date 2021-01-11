Son dakika... Yeşilırmak'ta balık ölümleri görülüyor
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Son dakika... Yeşilırmak'ta balık ölümleri görülüyor

11.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:44

Edinilen son dakika haberine göre Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri yaşanıyor.

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri yaşanıyor.

Irmağın şehir merkezinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

"Toplu balık ölümleri yok"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma başlattıklarını, balık ölümlerinin yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Irmaktaki suyun bu yıl yeterli debi ile akmadığını ifade eden Masatlı, şunları dile getirdi:

"Bu yıl yeterli miktarda yağmur alamadık. Şu anda kar yağması gerekirken kar yok. Dolayısıyla ırmak genelinde su seviyesi çok azaldı. Su seviyesi çok azaldığı için de balıklar yeteri miktarda oksijen ihtiyacını karşılayamadı. Irmak içindeki oksijen yüzde 5'lere düştü. Su azaldığı için oksijen miktarı da düşünce balıkların solungaçlarına çamurlar dolmaya başlıyor. Solunum noktasında güçlük çekiyorlar. Ama söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok."

Son dakika... Yeşilırmak'ta balık ölümleri görülüyor
Son dakika... Yeşilırmak'ta balık ölümleri görülüyor
Son dakika... Yeşilırmak'ta balık ölümleri görülüyor
Son dakika... Yeşilırmak'ta balık ölümleri görülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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