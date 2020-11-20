Öğrencilerden Kovid-19 farkındalık videosu

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin katılımıyla video hazırlandı.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin katılımıyla video hazırlandı.

Çocukların okula gitmek istedikleri vurgulanan videoda ilkokul öğrencilerinin, "Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, her şeyi okulumuza kavuşmak için yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Videoda öğrencilerin, "Okulumuza kavuşmamız için lütfen siz de maskenizi takar mısınız, sosyal mesafenize dikkat eder misiniz? Kovid-19'u el birliğiyle yenelim" sözleriyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan video, ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında devletin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklar, belediyeler, kurum kuruluşlar ve şirketleri teyakkuza geçirdiği belirtilerek, tüm bu mücadelenin yanında bireysel mücadele ve?farkındalığın da çok önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı