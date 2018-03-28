Amanos Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay'ın Amanos Dağları'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un (25) cenazesi Samsun'un Salıpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye şehidin silah arkadaşları da katıldı.

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Samet Tokur'un cenazesi dün akşam Samsun Çarşamba Havaalanına getirildi. Şehit Tokur'un Salıpazarı ilçesindeki baba ocağında cenaze töreni öncesi helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Fatih Camii'ne getirildi. Şehit Tokur'u, Hatay'da birlikte görev yaptığı silah arkadaşları da yalnız bırakmazken, şehidin eşi Melike Tokur ve annesi Nazmiye Tokur, şehidin tabutuna yaslanarak şehidin fotoğrafını öptüyaktı.

Şehit Tokur'un cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürüldü.

Sağlık Bakanı Demircan da katıldı

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Hayati Tekin, Kemal Zeybek, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, kurum müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN