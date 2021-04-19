Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp

Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için evinden çıkan Hasan Göçük'ten (85), 2 gündür haber alınamıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için evinden çıkan Hasan Göçük'ten (85), 2 gündür haber alınamıyor. 

Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde, dün hayvanlarını kontrol etmek için evinden ayrılan alzheimer hastası Hasan Göçük'ten bir daha haber alınamadı. Ailesi ve köylüler yaptıkları arama çalışmalarında sonuç alamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, Gökçek için bölgede arama çalışması başlattı.


Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:36:43. #1.14#

title