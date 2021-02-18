Altyapı Koordinasyon Merkezi Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen'in başkanlığında Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Genel Sekreter Murat Süzen, toplantının açılış konuşmasında, Coğrafi Bilgi Sistemini Mardin'e kazandıracaklarını belirtti.

Süzen, Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda kent genelinde alt yapı çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda hizmet atağı başlatacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kent genelinde yapılacak alt yapı çalışmaların öncesi kurumlar arası koordinasyonumuz daha iyi olacak. Artık Mardin'de alt yapı gibi bir sorun ile karşılaşmak istemiyoruz onun için bu sorunu sonlandırmak istiyoruz. Şubat ayının sonunda Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve yolların asfaltlanması için ihaleye çıkılacak. İhalenin ardından geniş kapsamlı bir asfaltlama sezonu bizi bekliyor. Yetkili kurumlarla birlikte doğalgazı tüm ilçelerimize götürmeyi hedefliyoruz."

Toplantıya katılan Artuklu, Ömerli, Mazıdağ, Kızıltepe Belediye Başkanları da ilçeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz