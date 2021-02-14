Altınordu Yusuf Yalçın'a üzüldü

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Ankaraspor'u da yenerek 3'te 3 yapan Altınordu, Yusuf Yalçın'ın sakatlığı ile sarsıldı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Ankaraspor'u da yenerek 3'te 3 yapan Altınordu, Yusuf Yalçın'ın sakatlığı ile sarsıldı. Maçın 74'üncü dakikasında sağ eline darbe alan 22 yaşındaki futbolcuda kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaraspor maçında sağ eline darbe alan oyuncumuz Yusuf Yalçın Aslan'ın İzmir'de çekilen röntgeninde radius alt ucunda kırık tespit edildi. Bileği alçıya alıhnah genç oyuncumuz 3 hafta tedavi görecektir. Yusuf Yalçın Aslan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

Altınordu altyapısından yetişen Yusuf bu sezon 15 lig maçında 1016 dakika forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ