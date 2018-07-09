Altın Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 184,1 liraya kadar gerilemesine karşın ons altındaki yükselişin fiyatlarda yarattığı yukarı yönlü baskı sonucu saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 184,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 302 LİRA, CUMHURİYET BİN 233 LİRA

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.233 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik yükselişle 1.261 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirebileceğini belirterek, özellikle Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi ile yurt içinde açıklanacak yeni kabinenin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.