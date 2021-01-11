Altın ve petrol fiyatları yatay

ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle düşen altın fiyatları ve Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin'de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla gerileyen petrol fiyatları, haftanın başında indikleri düzeylerde yatay hareket ediyor.