Altın ve petrol fiyatları yatay
11.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:39
ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle düşen altın fiyatları ve Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin'de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla gerileyen petrol fiyatları, haftanın başında indikleri düzeylerde yatay hareket ediyor.
ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle düşen altın fiyatları ve Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin'de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla gerileyen petrol fiyatları, haftanın başında indikleri düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,altın yüzde 0.67 düşüşle 1,835.06 dolar,gümüş yüzde 2.06 düşüşle 24.78 dolar,bakır yüzde 1.07 düşüşle 8,084.50 dolar,platin yüzde 4.95 düşüşle 1,015.08 dolar,paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,359.88 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 443 lira, çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2,899 liradan satıldı.Troy Kıymetle Madenler'in günlük bülteninde, "Yeni yılda, yeni umutlar diye pozitif başlangıç yapan piyasalar altını satmaktan kendini alıkoyamadı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Ocak ayını genelde yeşilde kapatmasıyla bildiğimiz altın, bu sefer alışılanın dışında sert satıcılı bir yıl başlangıcı yaptı. Son 10 yılın ocak ayının yedisinde yeşilde bir kapanış yapmayı başaran altın bu sefer kırmızıda bir ocak ayı yaşıyor. ABD seçimlerinin neticesini belirleyen Georgia seçimleri, geçtiğimiz haftaki oylamayla tamamlandı. Seçim, Demokratların zaferiyle sonuçlanırken, Demokratlar temsilciler meclisini kazanmasının ardından senatoyu da kazanmış oldular. Mavi dalga diye adlandırılan bu durum, Yeni Başkan Joe Biden'ın işini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor. "Bu gelişme hisse senedi piyasalarına coşku, ABD 10 yıllıklarına yukarı doğru ivme, altına ise satış getirdi. Mutlak bir demokrat zaferinin ekonomik toparlanmayı hızlandıracağı beklentisiyle risk iştahı hızla artarken, kıymetli madenler altın önderliğinde sert kayıp yaşadı. Hatta bu risk iştahı ve coşku o kadar yüksekti ki Cumhuriyetçilerin Senato binasını basmasına hiçbir tepki vermeden hisse senedi piyasası alımlarla yoluna devam etti. "ABD 10 yıllıklarında oluşan getirinin altın fiyatını baskı altına almasının ardından sarı maden, haftalık seansı 1849 dolar/onstan tamamlarken yüzde 2.6 kaybı hanesine yazmış oldu. Ekonomi adına genel konjonktürde değişen bir şey olmadığı için altın önderliğinde kıymetli madenlerdeki yukarı doğru hareketin devam edeceği beklentisinin sürdüğünü söyleyebiliriz."Gümüş de altınla benzer şekilde pozitif başladığı haftayı kırmızı da kapatarak öne çıktı. Senato seçimleri öncesi 27.93 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son dört ayın en yüksek seviyesini kaydeden beyaz maden, kazançlarını hafta sonuna kadar taşıyamadı. Gümüş, seansı 25.43 dolar/onstan tamamlarken önceki haftaya kıyasla yüzde 3.4 kaybı hanesine yazmış oldu. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda altın gümüş rasyosunda bir kez daha 70 seviyesinden geri dönülürken haftalık kapanış 73 seviyesinden oldu."Platin ise Demokratların galibiyetini kutlayan tek kıymetli madeni olarak öne çıktığı haftada 1134 dolar/onsla son dört yılın en yüksek seviyesini kaydederek dikkat çekmişti. Demokratların yeşil ekonomiyi destekleyeceği beklentisiyle platin kendine destek bulurken, ABD 10 yıllıklarındaki artış ona da satış yönlü tesir etti. Haftayı 1066 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 0.6 kaybı hanesine yazdı. "Paladyum, diğer kıymetlilere uyum sağlayarak kırmızıda kapattığı bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz haftaya 2445 dolar/onstan başlayan paladyum, 2368 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 3.2 kaybı hanesine yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında eksi 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Hacim açısından düşük denilecek bir hafta yaşanırken Borsa İstanbul'da toplamda 15,498 kg altın, 15,627 kg gümüş işlemiyle haftalık seans tamamlanmış oldu."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı