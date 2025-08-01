Altın düşer mi? - SON DAKİKA İslam Memiş açıkladı! 1 Ağustos 2025 Cuma gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş'in gram altınla ilgili son değerlendirmeleri yatırımcıların gündemine oturdu. Altın almayı düşünenler, "İslam Memiş ne zaman altın alınması gerektiğini söyledi, altın düşer mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İslam Memiş gram altın konusunda ne söyledi, hangi tarihi işaret etti? Altın bugün ne kadar oldu, düşer mi? 1 Ağustos 2025 Cuma gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte merak edilen ayrıntılar…

İSLAM MEMİŞ'İN SON ALTIN DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

Para piyasaları üzerine yaptığı analizlerle sıkça gündeme gelen Uzman İslam Memiş, yaptığı son değerlendirmelerde yatırımcılar için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı başta olmak üzere, değerli metaller, kripto paralar ve gelecekte öne çıkması beklenen yatırım araçları hakkında konuşan Memiş,"Şu an bazı ürünler bedava, bu fırsat kaçmaz" diyerek yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş son dakika

Memiş, Fed'in faizleri sabit tutma yönündeki kararının piyasalar açısından sürpriz olmadığını dile getirirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tondaki açıklamalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. "Trump'ın faiz indirimi baskısı şimdilik sonuç vermedi ama bu işin peşini bırakmayacak" diyen Memiş, 2025 sonuna kadar iki, 2026 yılında ise beş faiz indirimi öngördüğünü belirtti.

Fed kararı sonrası piyasalarda yaşanan hareketliliğe de değinen Memiş, özellikle değerli metallerdeki düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu ifade etti. "Platin %7, paladyum %6, gümüş %3.5 ve altın %1.5 geriledi. Bu ürünler şu an bedava. 'Paramda bedava' dediğim ürünler bunlar: platin, paladyum, gümüş ve euro" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş altın açıklaması

PLATİN, PALADYUM, GÜMÜŞ VE EURO İÇİN FIRSAT DÖNEMİ!

Memiş, kısa vadeli yatırım yapmak isteyenlere özel bir sepet önerisinde bulunarak, portföyün %50'sinin gümüşe, %25'inin platine ve %25'inin paladyuma ayrılması gerektiğini söyledi. Altının da portföyde yer bulabileceğini belirten Memiş, "En ucuz ve en çok potansiyel barındıran ürün gümüş" diyerek dikkatleri bu metale çekti.

Altın alımı hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,"Bu hafta küresel piyasalar için çok önemli bir hafta. İkiye ayırıyoruz; çarşamba gününden önce ve sonra olarak. 4 bin 370 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı ama geçen hafta hem zirveyi gördük hem düşüşü gördük. Yani 4 bin 470 lirayı görmüştü. Aynı hafta yine 100 lira düşüşle düzeltme hareketi yaptı. Bu sebeple çarşamba gününden sonra altında tekrar yükseliş yönlü bir trend beklediğimizi söyleyebilirim." dedi.

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,01 değer kaybederek 4297,84'ten işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,12 değer kaybederek 6945,47'den işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,12 azalarak 13890,93'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:37 itibariyle yüzde -0,12 değer kaybederek 27738,98'den işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:37 itibariyle yüzde -0,10 azalarak 3286,93'ten işlem görüyor.