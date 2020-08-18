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Altın 2,000 doların altına döndü

Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına dönerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin Çarşamba günü yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent bu...

Altın 2,000 doların altına döndü
18.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:28

Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına dönerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin Çarşamba günü yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent bu düzeyde hareket ediyor.

Yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışlarıyla değerli metallere yönelmesinin ardından, gümüş yüzde 3.0'e yakın artışla yeniden 28 doların üzerine çıkan gümüş de, 28 doların altına çekildi.

OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada, üretim kısıntısına OPEC üyelirinin uyumu yüzde 95'i bulurken, OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin kısıntıya uyumu da yüzde 96 olduğunun altı çizildi.OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi Çarşamba günü toplanarak, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle 46.13 dolar,Batı Teksas yüzde 0.88 düşüşle 42.73 dolar,altın yüzde 0.57 artışla 1,996.55 dolar,gümüş yüzde 1.09 artışla 27.78 dolar,bakır yüzde 1.31 artışla 6,449.00 dolar,platin yüzde 0.09 düşüşle 954.75 dolar,paladyum yüzde 1.39 düşüşle 2,169.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 476 liraya, çeyrek altın 788 liraya, Cumhuriyet altını da 3,138 liraya yükseldi."Altında toparlanma süreci devam ediyor" başlıklı Troy Kıymetli Madenler analizinde, altının geçen hafta sert kar satışı yaşamasının ardından yeni haftaya toparlanma çabasıyla başladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Haftaya 1,944 dolar/ons seviyesinden giriş yapan sarı maden, tüm seans boyunca yukarı yönlü bir ralli içerisinde hareket etti. "Geçen hafta, Warren Buffett'ın sahibi olduğu fon şirketi Berkshire Hathaway Şirketi'nin, Kanadalı Altın Maden Şirketi Barrick Gold hisselerini satın alması haberinin duyurulması altın yatırımcısı açısından pozitif bir gelişme oldu. "Bu gelişmenin de etkisiyle pozitif görünümünü sürdürmüş oldu. Dünkü seansı 1,985 dolar/onstan tamamlayan sarı maden haftaya yüzde 2.1 kazançla başladı. "Gümüş de altınla benzer şekilde toparlanma çabası içerinde olduğu bir seansı geride bırakırken, performans olarak öne çıkan kıymetli maden oldu. "Seansa 26,44 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, günü 27.48 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 3.9 kazancı hanesine yazdı."Platin, 942 dolar/ons seviyesinden başladığı seansta, diğer kıymetlilerle benzer şekilde yeşil bir günü tamamladı. Seansı 955 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.3 değer kazandı. "Paladyum ise kıymetlilerin pozitifliğinden nasibini alarak 2,222 dolar/ons seviyesine kadar uzandı. "Seansı 2,203 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, önceki günlere kıyasla yüzde 1.9 değer kazanmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir seans yaşanırken, alıcıların iştahlı olduğu bir haftalık başlangıç yapıldı. İşlemler dünya fiyatlarının üzerinde 2 -3 usd/onsla gerçekleşti."


Kaynak: DHA

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