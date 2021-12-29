Altay, Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak - Haberler Spor
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Altay, Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

Altay, Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş- Altay karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün forma giyemeyeceği Altay'da, Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yi eledi.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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