Alpu ve Beylikova ilçelerine güneş enerji santrali yapılacak
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Alpu ve Beylikova ilçelerine güneş enerji santrali yapılacak

Alpu ve Beylikova ilçelerine güneş enerji santrali yapılacak
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ve Beylikova ilçelerinde yapılması planlanan güneş enerji santralleri projesi için finansmanın sağlandığını bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu ve Beylikova ilçelerinde yapılması planlanan güneş enerji santralleri projesi için finansmanın sağlandığını bildirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Günay, Eskişehir'in ilçelerinin kendisi için çok önemli olduğuna değinerek, ilçeler için yapılabilecek ve halka hizmet götürülecek her proje için destek veremeye hazır olduğunu kaydetti.

Alpu ve Beylikova ilçelerindeki güneş enerji santrali projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a aktardığını duyuran Günay, şu bilgileri paylaştı:

"İller Bankası kredi desteğiyle hayata geçiyor inşallah. 1 milyon 250 bin lira kredi konusunda Alpu Belediyesine verilen destekle GES projesi için gereken bütçe karşılanmış oldu. Alpu için yenilenebilir enerji üretecek olan bu proje ile artık temiz enerji ile ilçemiz çevreci ve maliyeti düşük bir sisteme sahip olacak. Alpulu tüm hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim için tüm ilçelerimiz çok değerli. Böyle kıymetli projeler için şehrin vekili olarak elimden geleni yapmaya hazırım. Hükümetimiz her zaman hizmet eden belediye başkanlarımız ve hemşerilerimizin yanında.' Beylikova ilçemiz için de temiz ve sürdürülebilir enerji konusunda önemli bir adım atıyoruz. Belediye Başkanımız Özkan Alp ile GES projesinin alanını gezmiştik. Proje finansmanı aşamasına gelindiğini anlatmıştı. Bu proje, Beylikova Su Depolama Tesisi'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olması sürdürülebilir tarımsal sulama açısından da çok önemlidir. İlçelerimiz için bu projelerin sayısının artması en önemli temennimiz."

Günay, desteklerinden dolayı Bakan Murat Kurum'a ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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