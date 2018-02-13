Almanya'da Spd Genel Başkanı Martin Schulz İstifa Etti
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Almanya'da Spd Genel Başkanı Martin Schulz İstifa Etti

Almanya’da Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, görevinden istifa etti.

Almanya'da Spd Genel Başkanı Martin Schulz İstifa Etti

Almanya'da Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, görevinden istifa etti.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı Schulz, SPD Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. 22 Nisan'da yapılacak parti kurultayına kadar SPD başkanlığına vekaleten Olaf Scholz getirilecek. Ayrıca Sosyal demokratların başına geçmek için SPD Yürütme Komitesi Andrea Nahles'in de başkan olması bekleniyor. - FRANKFURT

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