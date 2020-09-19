Almanya'da siber saldırıdan ilk ölüm
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Almanya'da siber saldırıdan ilk ölüm

Almanya'da dün sağlık merkezlerine yapılan siber saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da siber saldırıdan ilk ölüm
19.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:39

Almanya'da dün sağlık merkezlerine yapılan siber saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Alman savcılar, Düsseldorf kentinde meydana gelen olay hakkında 'cinayet' soruşturması başlattığı belirtildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki hastanelere yönelik dün siber saldırıları gerçekleştirildi. Kentte meydana gelen siber saldırı nedeniyle hastaneye tedavi için başvuran hasta kadın, hastane yetkilileri tarafından kente 30 kilometre uzaktaki Wuppertal kentindeki hastane yönlendiriildiği bildirildi. Hasta kadının yolda hayatını kaybettiği belirtilirken, olayın sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Alman savcıların, Eylül ayında ülkenin Düsseldorf kentinde meydana gelen olay hakkında 'cinayet' soruşturması başlattığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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