Almanya'da altın kemer alan tek türk sporcu

Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşen WBC Gold Champion'da ağır siklette ringe çıkan Orhan Karalioğlu, rakibini 1. raunda yüksek tekmeyle nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Milli sporcu bugün Kayışdağında Golden Glory İstanbul markasının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak hem spor salonu işletiyor hem de dövüşmeye devam ediyor.

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