Almanya'da altın kemer alan tek türk sporcu - Haberler
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Almanya'da altın kemer alan tek türk sporcu

Almanya'da altın kemer alan tek türk sporcu
Bültenler - Haberler | Güncel

9 yaşından beri Taekwondo, Boks, Karate (kyokushin) ve Muay thai gibi spor dalları ile ilgilenen Almanya Berlin doğumlu Türk milli sporcu Orhan Karalioğlu, WBC Gold Champion'u olarak altın kemer sahibi ünvanını alan tek Türk oldu.

Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşen WBC Gold Champion'da ağır siklette ringe çıkan Orhan Karalioğlu, rakibini 1. raunda yüksek tekmeyle nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Milli sporcu bugün Kayışdağında Golden Glory İstanbul markasının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak hem spor salonu işletiyor hem de dövüşmeye devam ediyor.

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