Almanya Başbakanı Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kafkasya'daki temaslarına devam eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son durağı Azerbaycan oldu. Merkel, Bakü'de yer alan Zagulba Sarayı'nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde iki ülkenin ulusal marşları çalındı ve sonrasında Merkel ile Aliyev ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali görüşüldü

İkili, görüşmenin ardından basının karşısına çıktı. Aliyev basın toplantısında yaptığı konuşmada Merkel'in ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, "Ziyaretiniz çok önemlidir. Bugün gündemimizde olan birçok konuyu ele aldık. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bilgi verdim. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı göçmen durumunda yaşıyor" dedi.

Ticaret hacmi arttırıldı

İki liderin bugün Azerbaycan ve Almanya'nın iş adamları ile görüşeceğini açıklayan Aliyev, Alman şirketlerin Azerbaycan'daki faaliyetlerinin genişletileceğini söyledi. Aliyev, "Son 15 yıl içinde Azerbaycan'a 250 milyar dolar sermaye yatırıldı. Bu rakamın yarısı yabancı sermayedir. Enerji güvenliği konusuna önem veriyoruz. Azerbaycan bu konuda kendi üzerine düşeni yapıyor. Avrupa'nın enerji güvenliğini temin edilmesine katkı sağlıyor" dedi.

"Güney Gaz Koridoru tarihi bir hadisedir"

Aliyev, "Özellikle Güney Gaz Koridorunun gerçekleştirilmesi tarihi bir hadisedir. Bu çok büyük ve geniş çaplı bir projedir. 40 milyar dolar talep eden bir projedir. Bu proje başarıyla gerçekleştirildi. Demokrasi ve insan haklarının korunmasını da ele aldık. Bu alanda işbirliğimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Bizim güçlü ilişkilerimiz var"

Azerbaycan'ı ilk defa ziyaret ettiğini vurgulayan Merkel, "Azerbaycan gelenekleri olan bir devlettir. Bizim güçlü ilişkilerimiz var. Bölgede Azerbaycan gibi güçlü ticari ortağımız var. Azerbaycan'da 150 Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Almanya, Azerbaycan'ın ekonomisine olumlu katkılar sağlayabilir. Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde büyük rolü var. Güney Gaz Koridoru ve Bakü-Tiflis-Akhalkalaki-Kars(BTAK) demiryolunun açılışına önem veriyoruz. Bu Avrupa ile ticari hacminin iyileştirilmesine ve genişletilmesine hizmet edecektir" dedi.

Dağlık Karabağ konusunda Almanya çözümden yana

Azerbaycan'da iç meseleler ve insan hakları konusunda da görüşmelerinin olduğunu söyleyen Merkel, "Dağlık Karabağ sorununu da ele aldık. Almanya bu sorunun Minsk grubu kapsamında çözülmesinin tarafındadır. Ermenistan'da yeni hükümetin kurulması gerçekliktir ve bu sorunun çözüme varması için katkı sağlayabilir. Almanya da bu konuya dahil olabilir. Azerbaycan'ın Rusya, İran ve Türkiye ile bağlantıları var. Biz bütün sorunların barışçıl yolla çözülmesinden yanayız" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'dan ayrıldı. Merkel'in Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ı kapsayan üç günlük Kafkasya ziyareti Azerbaycan'dan ayrılmasıyla sona erdi. - BAKÜ