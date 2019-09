Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

17.09.2019 11:10

Sakarya'da kapatılan Alman barbekü fabrikasından tazminatları karşılığında üretim kalıpları alan iki girişimci, KOSGEB desteğiyle ürettikleri barbeküleri Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkeye pazarlıyor.

Çalıştıkları Alman barbekü firmasının 2012 yılında Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan Ömer Sargın ve Erkan Bal, Erenler ilçesinde kendi atölyelerini kurdu.

KOSGEB hibe kredisiyle iş yerlerini büyütüp fabrika haline getiren girişimcilerden 36 yaşındaki Ömer Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman firmasında çalıştıkları 6 yıl içerisinde Ar-Ge faaliyetleri için dönem dönem Almanya'da eğitim aldıklarını söyledi.

Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve edindikleri iş tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, "Şu anda iş yerimiz 7. yılında olup bazı makinelerimizi de KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya'dan edinmiş olduğumuz bu bilgileri ve tecrübeleri, Almanlara barbekü satarak yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Almanlara sadece barbekü satmadıklarını, ürün çeşitlerini artırıp, baca sistemleri, baca şapkaları, barbekü çeşitleri ve bahçe yapı elemanları gibi diğer aksesuarı da beraberinde Avrupa'ya ihraç edeceklerini aktaran Sargın, "Ben ve ortağım Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sargın, bundan sonraki süreçte üretimi daha da artırıp iç piyasaya daha çok ürün vermek ve bunun yanında da dünya pazarlarında yer almak istediklerini dile getirerek, "Hem iç piyasa ve hem yurt dışı piyasaya dengeli bir şekilde götürmek istiyoruz. 2020 yılında üretimi daha da artırıp daha çok ihraç yapmak istiyoruz. Devletten alacağımız hibe yardımıyla Almanlardan aldığımız makinenin yerlisini burada yaptırmak istiyoruz ve üretimi de daha da artıracağız. Firmamızı ilk kurduğumuzdaki üretimle şimdiki üretimimizi yüzde 100 artırdık ve ayrıca ürün çeşitlerini de çoğalttık." diye konuştu.

"Bütün Avrupa ülkelerine mal satmayı tasarlıyoruz"

Sargın, ürünlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Irak, Azerbaycan, Polonya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.

Almanya'dan ürünlere çok talep geldiğine işaret eden Sargın, "Yani Almanlardan öğrendiğimizi Almanlara satıyoruz. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi arttırıp bütün Avrupa ülkelerine mal satmayı tasarlıyoruz. Zaten şu anda Almanya'ya yoğun bir şekilde ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her gün yeni bir ürün geliştiriyoruz"

Firmanın diğer ortağı 40 yaşındaki Erkan Bal da Almanya'da gördükleri eğitim, bilgi, Ar-Ge çalışmalarını kendi çalışanlarına aktardıklarını anlatarak, Alman disipliniyle üretim yaptıklarını kaydetti.

Ürün çeşitliliğini 6'dan 60'a çıkardıklarının bilgisini paylaşan Bal, yıllık 5 bine yakın barbekü satışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her gün bir ürün geliştirmeye çalıştıklarına vurgu yapan Bal, "Her gün yeni bir ürün geliştiriyoruz üretiyoruz ve biz de ürettikçe mutlu oluyoruz. Her gün geçtikçe büyüyoruz ve biz üretime açız, üretime iştahlıyız. Şu anda fabrikamızda 30 kişi ile işimizi yürütüyoruz fakat önümüzdeki günlerde büyüdükçe bu sayı 100'e çıkacaktır. Yani bizler Alman fabrikasında Almanlardan öğrendiğimiz işi şu anda biz Almanlara satıyoruz. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor ve Türk ekonomisine de katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA