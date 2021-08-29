Ali Akman, Hollanda'da gollerine devam ediyor
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Ali Akman, Hollanda'da gollerine devam ediyor

Ali Akman, Hollanda'da gollerine devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta - Haberler | Spor

Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında NEC Nijmegen, Heracles'i Ali Akman'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında NEC Nijmegen, Heracles'i Ali Akman'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman, gollerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan PEC Zwolle karşılaşmasında takımının ilk golünü atan Ali Akman, maçın adamı seçilmiş ve haftanın en iyi 11'inde de yer almıştı. Ligin 3'üncü haftasında Heracles Almelo deplasmanında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç santrfor, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hollanda'da 3 maçta, 175 dakika görev yapan Ali Akman, 2 gol atma başarısı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta

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