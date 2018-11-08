Aleyna Tilki, Pijamasıyla İtalya Sokaklarını Birbirine Kattı
Tatile çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, pijamasıyla İtalya sokaklarını birbirine kattı. Tilki, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Tatile çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, pijamasıyla İtalya sokaklarını birbirine kattı. Tilki o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
"VİCDAN AZABI SPORU YAPTI"
Makyajsız görmeye alıştığımız genç şarkıcının bir paylaşımında, göz makyajı dikkat çekti. Öğle yemeğinde makarna yiyen Tilki, yemek çıkışı restoranın önünde, "Vicdan azabı sporu" yaptı. Çevresindeki kimseye aldırmayan şarkıcı daha sonra pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı. Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kız iyice delirdi. Yaptığı hareketlere bak." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (71)
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Italyanin hanki koyu buraCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Okadar dıle alınıcak haber konusu varken bu ne yaCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Turkleri karaliyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Rezillik ııyyCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Analı kızlı yapacaklar bunları günü gelince doyar gibi olacaklar iş işten geçicek kendilerini çamurlu bir hayatta bulacaklar eski hayatına geri dönmek istiyecekler ama çok geç en büyük sorumlusu annesi olacak şöhret için kızın hayatını yaktıCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır