Aldığı spor yapma teklifiyle "engeli"ni aştı

02.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:04

Düzce'de yaşayan bedensel engelli Muhammet Kaan Aktürk, halterde elde ettiği başarıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Muhammet Kaan Aktürk, rahatsızlığına rağmen sosyal hayattan uzaklaşmayarak bir dönem ilgi duyduğu yüzme branşıyla spora başladı.

Lise son sınıf öğrencisi Muhammet Kaan Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halterle tesadüf eseri tanıştığını, bunu hayatının şansı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Haltere başlamadan önce amatörce çeşitli branşlarda çalışmalar yaptığını anlatan Muhammet Kaan, şöyle devam etti:

"Düzcespor'un maçı vardı. Arkadaşımla maça doğru gidiyorduk. Gaziantep Caddesi'nde geçiyorduk. Hoca önümden geçti, bana bir baktı. Durdu, kendini tanıttı. Bana 'Spor yapmak ister misin?' diye sordu. Ben de kendime güveniyordum. O zaman da güçlüydüm. Şans ayağıma geldi. Bir de güç sporu. 'Olur hocam, isterim.' dedim. O şekilde haltere başladık. Spordan sonra daha çok güçlendim. İlk başladığımda 20-50 kilogram anca kaldırıyordum, şimdi 150 kilograma kadar çıktık. Sporun bana çok katkısı oldu."

Halterde önemli bir mesafe kat ettiğini, bu yıl milli forma için mücadele ettiğini dile getiren Muhammet Kaan, "Türkiye ikinciliğim ve dördüncülüğüm var. Hedefim; olimpiyatlar. Her sporcunun hedefidir zaten olimpiyatlar. Önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonalarında kendimi göstereceğimden şüphem yok. Diğer branşlarda yarışan ağabeylerimizi, ablalarımızı görüyorum. Olimpiyat şampiyonu oluyorlar. Biz de o yoldayız. Bu azimle yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hayalim Rıza Kayaalp'le kapışmak"

Muhammet Kaan, ailesinin spora başlamasına sevindiğini ama ağırlık kaldıracağını öğrenince endişelendiklerini belirterek, zamanla bu duruma alıştıklarını ve kendisini desteklediklerini dile getirdi.

Aynı branşta olmasalar da en beğendiği sporcunun Rıza Kayaalp olduğunu aktaran Muhammet Kaan, "Rıza Kayaalp'ı örnek alıyorum. O benden çok daha güçlü tabii ki... Antrenman yapmasını, disiplinini örnek alıyorum. Bir antrenmana gelirse çok sevinirim. Burada kapışırız." diye konuştu.

Engelli bireylere de seslenen Muhammet Kaan, şunları kaydetti:

"Benim gibi engelli olan arkadaşlar eve kapanmasınlar. Bu çok kötü bir şey. Ben hiç eve kapanmadım. Kendilerine uygun mutlaka bir branş vardır. Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyordur. Spora başlamalarını kesinlikle öneririm. Spor yapmasam, bir gün antrenmana gelmesem rahat edemem."

"Teklifimi cesurca kabul etti"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Mesut Yılmaz ise bir gün yolda yürürken Muhammet Kaan Aktürk'ü gördüğünü, enerjisi ve atletik yapısından etkilenerek kendisine haltere başlama teklifinde bulunduğunu söyledi.

Muhammet Kaan'ın, teklifini cesurca kabul ederek başladığı halterde başarılar elde ettiğini anlatan Yılmaz, "2018'de Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Bu sene de Türkiye ikincisi oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp alınan puanlarla olimpiyatlara katılmaya hak kazanılıyor. Biz de yeni olduğumuz için bu sene başladık. Paris'te yapılacak olimpiyatları hedefliyoruz. Azimli bir sporcu; çalışıyor, söylediklerimizi yapıyor. İlk geldiğinde 20-30 kilogramla başladık. 2018'de 70 kilogramı kaldırdı. Bu sene resmi müsabakada 120 kilogram kaldırdı. Antrenmanlarda 155 kilograma kadar yükseldi. Bu da azmin, fedakarlığın, çalışmanın ürünü." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA