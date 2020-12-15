Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Olay, Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (37) ve B.U (38) isimli şahısların uyuşturucu madde alışverişinde bulundukları duyumu üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahısların kullandığı 48 ADP 684 plakalı aracı takibe alarak durdurdu. Araçtaki B.U. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında poşet içerisine sarılı vaziyette 4 gram esrar maddesi, S.E. isimli şahsa ait araç içerisinde ise yaklaşık 35 gram esrar maddesi, market tipi elektronik tartım cihazı, 2 gram kenevir tohumu tespit edildi. Ayrıca S.E.'nin üzerinden çıkan uyuşturucu madde ticareti yapmakta kullanıldığı değerlendirilen 1.000 dolar, 350 Euro ve 2.450 TL nakit paraya da el konularak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan iki kişi hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı