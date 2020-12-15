Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:14
Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Olay, Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (37) ve B.U (38) isimli şahısların uyuşturucu madde alışverişinde bulundukları duyumu üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahısların kullandığı 48 ADP 684 plakalı aracı takibe alarak durdurdu. Araçtaki B.U. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında poşet içerisine sarılı vaziyette 4 gram esrar maddesi, S.E. isimli şahsa ait araç içerisinde ise yaklaşık 35 gram esrar maddesi, market tipi elektronik tartım cihazı, 2 gram kenevir tohumu tespit edildi. Ayrıca S.E.'nin üzerinden çıkan uyuşturucu madde ticareti yapmakta kullanıldığı değerlendirilen 1.000 dolar, 350 Euro ve 2.450 TL nakit paraya da el konularak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan iki kişi hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Alaçam'da kaçak içki ve uyuşturucuya geçit yok
Alaçam'da kaçak içki ve uyuşturucuya geçit yok
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Mbaye Diagne Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:15:32. #1.14#
title