Alaşehir'de evsel atıksular doğaya arıtılarak salınıyor

Alaşehir'de evsel atıksular doğaya arıtılarak salınıyor MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Alaşehir'de evsel atıksular doğaya arıtılarak salınıyor

MANİSA - MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Alaşehir merkezin evsel nitelikli atıksularını arıtarak doğaya sağlıklı bir şekilde deşarj ettiklerini ifade eden Aslay, "Son günlerde yaşadığımız müsilaj yani deniz salyasının denizlerimizi kirletmesinden de anlayacağımız üzere çevreyi kirletmemek adına atıksu arıtma tesislerimizin önemi bir kere daha ortaya konmuş oldu. Alaşehir ilçemize kazandırmış olduğumuz bu tesis sayesinde Alaşehir ilçemizin evsel nitelikli atıksularını arıtarak temiz bir şekilde doğaya verilmesini sağlıyoruz" dedi.

Çevre kirliğinin önüne geçmek ve Manisa'nın doğasını korumak için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezine önemli bir atıksu arıtma tesisi kazandırdı. 2020 yılı sonunda işletmeye alınan tesis ile ilçenin evsel nitelikli atıksuları Alaşehir Çayı'na sağlıklı bir şekilde deşarj edilmeye başlandı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, atıksu arıtma tesisine bir ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MHP İlçe Başkanı Necdet Türk ve Yönetimi, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz, yüklenici firma temsilcileri ve teknik personel eşlik etti. Tesiste kurulum çalışmaları tamamlanan solar çamur kurutma ünitesinde de incelemelerde bulunan Aslay ve beraberindeki heyet, modern bir tesis ile Alaşehir'in doğal çevresinin korunduğunu ifade etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, tesis ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Aslay, "Bugün Manisa'mızın güzide ilçelerinden Alaşehir ilçemizde çevreci yatırımlarımızdan biri olan Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde 2020 yılında işletmeye aldığımız Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Yaklaşık 38 milyon TL bedelle inşa ettiğimiz tesisimizle Alaşehir ilçemizin evsel nitelikli atıksularını arıtarak çevreye zarar vermeden Alaşehir Çayımıza deşarjını sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Atıksu arıtma tesislerinin önemi bir kez daha ortaya kondu

Atıksu arıtma tesislerinin öneminin son günlerde bir kez daha ortaya çıktığını belirten Aslay, "Geçtiğimiz sene kurak bir yaz mevsimi geçirdik. Su kaynaklarımızın temiz kalması açısından ayrıca, son günlerde yaşadığımız müsilaj yani deniz salyasının denizlerimizi kirletmesinden de anlayacağımız üzere çevreyi kirletmemek adına atıksu arıtma tesislerimizin önemi bir kere daha ortaya konmuş oldu. Müsilajın yani deniz salyasının ortaya çıkma sebebi de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte doğal su kaynaklarına yapılan evsel nitelikli ve sanayi atıksularının kontrolsüz bir şekilde bırakılması. Atıksulardaki azot ve fosfor miktarı bu durumun yaşanmasına sebebiyet veriyor. Marmara Denizi'nde yaşanan durum gerekli önlemler alınmadığı takdirde Gediz ve Bakırçay Nehirlerinde de yaşanabilir ki böylesi bir tablonun ilimizde yaşanmaması için çalışıyoruz. Alaşehir ilçemize kazandırmış olduğumuz bu tesis sayesinde Alaşehir ilçemizin evsel nitelikli atıksularını arıtarak temiz bir şekilde doğaya verilmesini sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz çevreci yatırımımızın Alaşehir ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Tesisi isteyen herkes ziyaret edebilir

Başarılı bir şekilde işleyen modern tesisi ziyaret etmek isteyen kişileri tesiste ağırlayabileceklerinin altını çizen Aslay, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Büyükşehir Belediye Meclisinde söylediği üzere her kesimden vatandaşımızı, milletvekillerimizi, siyasi parti temsilcilerimizi de şu anda güzel bir şekilde işleyen bu tesisimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin