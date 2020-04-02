Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haber
Antalya, Alanya, Sabah, 3. Sayfa

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

02.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:47
Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Oba Mahallesi Yeni Çevreyolu üzeri Hacıbaba Mezarlığı karşında meydana geldi. Antalya istikametine giden Mustafa N. idaresindeki 07 NA 3584 plakalı otomobil, Olive Garden Kavşağı'na geldiği sırada aynı yönde ilerleyen M. K.'nin kullandığı 07 ADR 939 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulanan Ümit S. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümit S.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ümit S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haber
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Alkollü dansözlü drift partisi yapanları polis, böyle sıraya dizdi Haber
Alkollü dansözlü drift partisi yapanları polis, böyle sıraya dizdi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi
İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Polat Seda Sayan Dilan Çıtak
Spor Ali Koç Basketbolcu Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 13:57:43. #1.14#
title