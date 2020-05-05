Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti

05.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:51

Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Hastanede ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, şüpheli ise polise giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muzaffer B. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Serdal Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Serdal Y., pompalı tüfekle Muzaffer B.'nin üzerine doğru iki el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer B. sol omzundan ve karın bölgesinden yaralanırken, Serdal Y. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Muzaffer B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olaydan kısa bir süre sonra şüpheli Serdal Y., Saray Polis Karakoluna giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Serdal Y., Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Haber
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Haber
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Irrfan Khan Nur Yerlitaş Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Neymar Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:56:43. #1.14#
title