- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kentte bulunan alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı.

- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı

VAN - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kentte bulunan alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı.

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube teknik personelleri gözetiminde Zernek Baraj Gölü'nde bulunan Nusrettin Görentaş Alabalık Tesisine 1 milyon 300 bin yavru balık aktarıldı.

Van'da 37 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi olduğunu belirten Şube Müdürü Muhammet Demir, "Bu tesislerimizin toplam üretim kapasitesi yılda 3 bin 700 ton civarındadır. Aynı zamanda 22 adet işletmemizde 30 milyon adet yavru balık üretimi yapılmaktadır. Bir ay içinde 2 milyon 400 bin yavru alabalık gözetimimizde tesislere aktarıldı. Geçen günlerde Sarımemet Barajı'nda bulunan bir işletmeye ilçe müdürlüğümüz gözetiminde 1 milyon 100 bin, Zernek Baraj Gölü'nde bulunan Nusrettin Görentaş Alabalık Tesisine 1 milyon 300 bin yavru balık aktarıldı. İl müdürlüğümüz ekipleri tarafından kentimizde bulunan işletmelerimizin denetimleri devam edecektir" dedi.

Alabalık tesisi işletme sahibi Nusrettin Görentaş da, işletmesinin üretim kapasitesinin 330 ton olduğu ve karada yetiştirdiği yavru balıkları getirerek barajdaki işletmesine aktardığını söyledi. Görentaş, işletmesine il müdürlüğü gözetiminde 1 milyon 300 bin yavru balık aktarıldığını ve belirterek, desteklerinden dolayı Şube Müdürü Muhammet Demir'e teşekkür etti.

- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
- Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Gomes Salih Uçan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 21:26:46. #1.14#

title