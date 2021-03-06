Akyaka'da "Dinamik denetim süreci" kontrolleri yapılıyor
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Akyaka'da "Dinamik denetim süreci" kontrolleri yapılıyor

06.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:34

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Akyaka'da Jandarma ekipleri tarafından sahilde ve liman bölgesinde denetim gerçekleştirildi. Drone ile de havadan kontroller yapıldı.

Sahilde bulunanlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan ekipler, araçlardan da salgının halen bitmediği, Muğla'nın riskli iller arasında yer aldığı yönünde bilgilendirme yaptı.

Akyaka'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor
Akyaka'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor
Akyaka'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor
Akyaka'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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